Mãe é multada em R$ 1,7 mil por sexo barulhento do filho

A mulher ainda disse que vai instalar materiais de isolamento acústico no quarto do filho para evitar novas denúncias.

Kristin Morgan, de 41 anos, foi multada a pagar 300 libras (cerca de R$ 1.700) depois que vizinhos reclamaram sexo barulhento no apartamento dela que "soavam como um filme pornô". A mulher aceitou pagar o valor, mas ela não era responsável pelos gemidos, mas sim seu filho com a namorada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.