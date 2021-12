Maduro vira herói Super Bigode em animação de TV estatal da Venezuela

O episódio é provavelmente uma referência a uma pane elétrica generalizada que ocorreu em março de 2019, deixando 23 dos 24 estados venezuelanos às escuras. Enquanto a oposição culpou o regime do pela falta de investimento em hidrelétricas, que gera falhas constantes, Maduro disse na época que se tratava de uma sabotagem provocada pelo governo dos Estados Unidos, em conluio com seus opositores políticos.

A TV estatal do país exibiu na última semana o primeiro capítulo da animação "Super Bigote" (super bigode), personagem baseado no ditador. Com capa e capacete de operário -que sobe automaticamente tal qual o Homem de Ferro, dos Vingadores-, o herói combate o império americano e outros inimigos, inclusive opositores representados como galinhas.

