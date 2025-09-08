Maduro antecipa comemorações de Natal para 1º de outubro na Venezuela





O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (8) a antecipação das comemorações de Natal para o dia 1º de outubro. Esta é a segunda vez que a medida é adotada, e Maduro afirmou que a decisão foi tomada pois os venezuelanos "estão constantemente em busca de felicidade".

O anúncio foi feito durante seu programa na emissora estatal VTV, em um momento em que a música natalina já tocava. "Com alegria, comércio, atividade, cultura, canções natalinas, gaitas... É a maneira de defender a felicidade, o direito à felicidade, o direito à alegria", afirmou. "Ninguém e nada neste mundo tirará nosso direito à felicidade, à vida e à alegria."

Apesar da atmosfera festiva, o anúncio ocorre em um período de crescente tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos. A declaração de Maduro surge dias após um ataque norte-americano a um barco no Caribe, que Donald Trump classificou como uma operação contra o narcoterrorismo. Em resposta, a Marinha dos EUA deslocou oito navios para áreas próximas à costa venezuelana, sendo sete no Caribe e um no Oceano Pacífico, o que evidencia uma escalada das tensões na região.