Lutar na Guerra da Ucrânia é contra o islã, dizem líderes muçulmanos no Uzbequistão

Centenas de milhares viajam regularmente do Uzbequistão à Rússia para trabalhar e levar dinheiro à família —alguns com empregos clandestinos sob risco de deportação. Com 35 milhões de habitantes, o país é o terceiro mais populoso dentre as ex-repúblicas soviéticas, e muitos de seus cidadãos são fluentes em russo.

A diretriz foi dada depois que a Rússia ofereceu conceder cidadania facilitada aos homens do Uzbequistão que se alistarem no Exército de Moscou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mais alta autoridade religiosa do Uzbequistão instou a população nesta sexta-feira (23) a não participar da Guerra da Ucrânia, afirmando que isso seria contrário aos princípios do islamismo.

