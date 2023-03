Lula vai aos Emirados Árabes Unidos depois de viagem à China, diz Itamaraty

Ele deve se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, e buscar negócios e parcerias para o Brasil. A expectativa é que o petista seja acompanhado de uma grande comitiva de empresários, tanto do setor industrial como da agricultura.

Ele é considerado um dos homens mais ricos do país e esteve envolvido em diversas controvérsias --a principal delas foi a acusação de ter sequestrado duas de suas filhas, as princesas Shamfa e Latifa, impedindo-as de deixar o país, além de ter ameaçado a mãe delas, princesa Haya, uma de suas ex-mulheres.

A potência regional do Oriente Médio foi visitada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em novembro de 2021. Na viagem, que durou seis dias, ele teve uma reunião bilateral com o emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

O Itamaraty afirma que o petista inicia a viagem no próximo dia 31 e retorna ao Brasil no dia 1º de abril, segundo a agenda preliminar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após visita de quatro dias à China, agendada para começar no próximo domingo (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai aos Emirados Árabes Unidos, segundo comunicado desta terça-feira (21) do Ministério das Relações Exteriores.

