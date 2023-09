Lula se encontra com Raúl Castro antes de deixar Havana para NY

Antes disso, o petista esteve na ilha em 2016, quando participou da cerimônia realizada em homenagem a Fidel Castro (1926-2016) em Santiago de Cuba, marcando o fim da Caravana da Liberdade, que atravessou a ilha caribenha em um cortejo fúnebre com as cinzas de Fidel.

Quando Lula esteve em Cuba por cerca de um mês, em 2021, encontrou-se também com o ex-líder cubano. Na ocasião, o então ex-presidente pegou Covid e teve de cumprir quarentena no país.

Os dois são amigos, assim como o mandatário o era de Fidel Castro. O encontro ocorreu fora da agenda do chefe do Executivo, na casa do cubano.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) se encontra com o ex-líder do regime cubano, Raúl Castro, neste sábado (16), pouco antes de deixar a ilha em direção aos Estados Unidos.

