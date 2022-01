Lula fará no México contraponto à política internacional de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usará sua viagem ao México, no mês que vem, para reforçar a defesa da integração da América Latina, bandeira da pré-candidatura dele à Presidência e também de seu anfitrião, o presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador. "É uma pauta que o Brasil abandonou totalmente", diz o ex-chanceler Celso Amorim, que deverá acompanhar Lula, em crítica à diplomacia brasileira sob o presidente Jair Bolsonaro (PL), provável rival no pleito de outubro. O roteiro do petista incluirá encontros com Obrador, representantes do partido dele e do Parlamento. Nas reuniões, também falará de combate a desigualdades, urgência climática e crise do neoliberalismo, segundo Amorim. "Lula defende uma nova governança global, que trate dos problemas atuais sob um modelo atualizado. O presidente está muito consciente disso e tem falado desses temas", acrescenta o ex-ministro das Relações Exteriores. A situação da Covid, com o avanço da variante ômicron, é monitorada pela comitiva, já que imprevistos relacionados à pandemia poderão alterar o cronograma e os compromissos em solo mexicano. Obrador, por exemplo, anunciou nesta semana sua segunda infecção pelo vírus, mas passa bem.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.