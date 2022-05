Lula diz que Zelenski é tão responsável quanto Putin pela Guerra da Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse à revista americana Time que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, é tão responsável quanto o russo Vladimir Putin pela guerra em seu país.

Na entrevista publicada nesta quarta-feira (4), Lula disse que Zelenski poderia ter negociado mais com a Rússia, mas transformou o conflito em um espetáculo.

"E agora, às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado", afirmou

"Ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês como se estivesse fazendo uma campanha. Era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação", disse.

"Ele quis a guerra. Se ele [não] quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver! É preciso estimular um acordo."

A Time adiantou sua capa nesta quarta, que diz que Lula prepara seu "segundo ato", a nova etapa de sua vida política. O enunciado da revista diz que "Presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com uma promessa de salvar a nação" e "Lula fala à Time sobre Ucrânia, Bolsonaro e a frágil democracia do Brasil".