Lula diz que falará com representantes de Biden sobre data de viagem aos EUA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai receber na próxima segunda-feira (5) representantes do americano Joe Biden para discutir uma data de sua viagem aos Estados Unidos.

Segundo o petista, caso a ida a Washington seja confirmada, ela deve acontecer após sua diplomação, programada para o próximo dia 12, em Brasília.

Lula falou sobre o assunto ao conceder uma entrevista nesta sexta-feira (2) ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição. Ao responder sobre a viagem, adiantou que pretende discutir com Biden temas que vão do papel do Brasil na nova geopolítica mundial à Guerra da Ucrânia, que ele chamou de desnecessária.

"Na segunda-feira [5] vem um representante do Biden aqui ao Brasil para conversar e discutir a data [da viagem]. Eu não posso viajar antes da diplomação. Então, se eu tiver que viajar e for possível, será depois do dia 12, quando eu for diplomado", afirmou o presidente eleito.

A delegação de Washington que estará no Brasil será chefiada por Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional. Nesta sexta, ao confirmar a viagem do chefe, o porta-voz do conselho, John Kirby, disse que a Casa Branca está em negociações para receber Lula "no momento apropriado".

O governo Biden já havia dito que o democrata tinha interesse em agilizar um encontro para um diálogo presencial entre os dois líderes --o americano foi um dos primeiros chefes de Estado internacionais a parabenizar Lula publicamente pela vitória na eleição, instantes depois da oficialização.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, os planos para o envio de uma delegação de Washington ao Brasil vêm desde antes do segundo turno, também como forma de destacar a confiança numa transição de poder dentro da normalidade.

Nesta sexta, Lula apontou que Brasil e EUA vivenciaram períodos políticos semelhantes, que evidenciaram a necessidade de defender a democracia, e que esse será um dos temas a serem tratados no eventual encontro com Biden.

A fala é uma referência direta à identificação do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com o antecessor do americano, Donald Trump. No pleito de outubro, havia em Washington um receio de tumulto no Brasil similar ao de 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão insuflada por Trump invadiu a sede do Congresso para impedir a confirmação da vitória de Biden na eleição.

Bolsonaro sempre foi apoiador de primeira hora do político republicano, tendo manifestado torcida por ele no pleito e depois ecoado alegações de fraude --que jamais foram provadas. Desde a posse do democrata, os líderes de EUA e Brasil mantiveram uma relação fria: nunca se falaram por telefone e só se reuniram uma vez, na Cúpula das Américas.

"Eu acho que nós temos muita coisa para conversar, porque os EUA padecem de uma necessidade democrática tanto quanto o Brasil. O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo que o Bolsonaro fez no Brasil", afirmou Lula.

Na sequência, o presidente eleito elencou outros temas que considera prioritários para tratar com Biden.

"Eu penso que vamos conversar política, quero conversar relação Brasil e Estados Unidos, quero conversar sobre o papel do Brasil na nova geopolítica mundial, quero falar com ele da Guerra da Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra. Esses assuntos nós vamos conversar, além obviamente dos assuntos que ele quiser conversar comigo", completou o presidente eleito.