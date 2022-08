Lula defende alternância de poder na Venezuela

"Defendo alternância de poder não só para mim, desejo para a Venezuela e para todos os países. Não há presidente insubstituível. O Brasil vai tratar a Venezuela com respeito", disse. O ex-presidente era aliado de Hugo Chávez e o PT tem uma relação próxima com o ditador Nicolás Maduro.

Lula afirmou ainda que teve uma extraordinária relação com a Venezuela, que o Brasil irá tratar o país com respeito e "sempre desejando que ele seja o mais democrático possível".

