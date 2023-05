Lula critica prisão de Assange no Reino Unido em fala após coroação de Charles 3º

Apoiadores de Assange, que o consideram um herói anti-estabilishment, afirmam que ele é perseguido por expor irregularidades nos conflitos americanos no Afeganistão e no Iraque e que a acusação é uma ação politicamente motivada contra o jornalismo e contra a liberdade de expressão.

O australiano é procurado por autoridades americanas devido a 18 acusações criminais, incluindo espionagem relacionada ao vazamento, via Wikileaks, de registros militares e telegramas diplomáticos confidenciais que, de acordo com o governo dos EUA, colocou vidas em perigo.

Em junho do ano passado, a ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, aprovou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. Ele é responsável por um dos maiores vazamentos de documentos secretos das Forças Armadas americanas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de acompanhar a cerimônia de coroação do rei Charles 3º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar neste sábado (6) a prisão de Julian Assange. O australiano, fundador do WikiLeaks, está em uma penitenciária de segurança máxima na cidade de Belmarsh, na Inglaterra, desde 2019.

