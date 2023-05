Lula conversa com Putin, recusa ida à Rússia e reitera planos do 'clube da paz'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta (26) que conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, e recusou um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, realizado em junho.

O petista disse que dialogou por telefone com o russo e explicou que, neste momento, não pode ir ao país, mas que reiterou a disposição de seu governo de mediar a busca pela paz na Guerra da Ucrânia -um plano que também colocaria Índia, Indonésia e China na mesa de negociação.

"Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição", relatou Lula no Twitter.

A conversa entre os dois ocorre em um momento em que Lula vive uma situação sensível em relação à diplomacia sobre a Guerra da Ucrânia.

Neste mês, o petista esteve na cúpula do G7, realizada em Hiroshima, e discutiu o tema com com os líderes da França e do Japão, mas não se encontrou com o presidente do país invadido, Volodimir Zelenski.

Lula e Zelenski tinham um encontro marcado, mas que acabou não ocorrendo. A versão oficial para o desencontro atribui o cancelamento a questões de agenda.