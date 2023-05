Lula confirma encontro com Zelenski em cúpula do G7 no Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após indecisão que reinou por todo o sábado (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aceitou ter uma reunião bilateral com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no Japão, onde ambos participam como convidados da cúpula do G7.

De acordo com fontes do Itamaraty, o convite foi aceito ainda no sábado, e sua comitiva ofereceu à equipe de Zelenski um horário no final da tarde do domingo (21) no Japão —manhã da mesma data no horário de Brasília.