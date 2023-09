Lula assume presidência do G20 e fala sobre vítimas do ciclone no RS

DÉLI, ÍNDIA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu das mãos do premiê indiano Narendra Modi o martelo que simboliza o comando do G20, neste domingo (10), e anunciou o lema do Brasil na presidência do grupo: "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável". O Brasil assume a presidência do G20 em 1 de dezembro. "Vamos fazer um esforço para fazer uma cúpula pelo menos igual a esta da Índia", disse Lula, elogiando os anfitriões indianos.

No início de sua fala no encerramento da cúpula, Lula fez menção ao ciclone do Rio Grande Sul, que causou 42 mortes – o petista foi alvo de críticas de bolsonaristas por não ter viajado ao estado antes de embarcar para a Índia. "Primeiro, gostaria de dizer às autoridades aqui presentes que a natureza continua dando demonstração de que precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Esta semana, três dias atras, no meu Brasil, um ciclone, no estado do Rio Grande do Sul, que nunca havia tido ciclone, matou 46 pessoas, quase 50 pessoas desaparecidas."

No discurso, Lula passou um recado aos países ricos. "Não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20, não nos interessa um G20 dividido", disse Lula.

A cúpula de Déli quase acabou sem um comunicado conjunto por causa da insistência das nações do G7 de incluir uma condenação enérgica à agressão da Rússia contra a Ucrânia. No último momento, países ricos concordaram com um documento que rechaça a guerra, mas não critica diretamente a Rússia.

Foi uma tentativa dos países ricos de salvar o G20 da irrelevância, ainda mais diante do fortalecimento e expansão dos BRICs liderada pela China. Caso não se chegasse a uma declaração comum, a viabilidade do G20 estaria em xeque.

O Brasil era um dos países que criticava a contaminação do G20 pelo tema da guerra da Ucrânia. O governo brasileiro está alinhado à China na ideia de que o grupo deve se focar em questões econômicas, de crescimento e desenvolvimento, e não geopolíticas.

A presidência brasileira do G20 terá três prioridades, segundo Lula: a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável, a reforma das instituições de governança global. O presidente também anunciou o lançamento de duas forças-tarefa: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima, como antecipou a Folha de S.Paulo. "Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030, caso contrário estaremos diante do maior fracasso multilateral dos últimos anos."

Ao pedir reforma das instituições multilaterais, o mandatário brasileiro pediu maior participação dos países emergentes nas decisões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e apontou para a dívida insustentável de países pobres junto ao fundo. Lula também pediu a revitalização da Organização Mundial de Comércio, que está paralisada desde 2019, após bloqueio dos EUA à indicação de árbitros para o órgão de solução de controvérsias.

"Para recuperar sua força política, o Conselho de Segurança da ONU precisa contar com a presença de novos países em desenvolvimento entre seus membros permanentes e não permanentes", disse Lula. O governo brasileiro pleiteia uma vaga permanente em um novo conselho de segurança expandido.

Antes da sessão da manhã e da cerimônia de transmissão da presidência do G20, Lula foi, ao lado dos outros chefes de Estado e governo, depositar flores no Memorial de Mahatma Gandhi. Durante a visita ao memorial, chamado Raj Ghat, os líderes tiraram os sapatos em sinal de respeito. Além do premiê Modi, o francês Emmanuel Macron, a alemã Ursula Von der Leyen, o alemão Olaf Scholz, estavam descalços – o americano Joe Biden preferiu usar uma pantufa oferecida pela organização.

Ao final do discurso de transmissão da presidência do G20, Lula afirmou ter ficado muito emocionado ao visitar o memorial de Gandhi, por ser um sindicalista que sempre foi contra a violência, e seguia a tática de não viol6encia do herói indiano.

Lula de de presente a Modi uma muda de jacarandá. Cada um dos líderes reunidos em Deli trouxe mudas de árvores títpicas de seus países, para serem plantados na Índia.

Também de manhã, Lula se reuniu com Macron, e falou sobre o acordo UE-Mercosul e a "side letter" dos europeus, que prevê sanções antidesmatamento.