Lula aceita encontro com Zelenski em cúpula do G7 no Japão

HIROSHIMA, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Após indecisão que reinou por quase todo o sábado (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concordou com uma reunião bilateral com seu colega ucraniano, Volodimir Zelenski, no Japão, onde ambos participam como convidados da cúpula do G7.

De acordo com fontes do Itamaraty, o pedido foi aceito ainda no sábado à noite, e sua comitiva ofereceu à equipe de Zelenski um horário no final da tarde do domingo (21) no Japão —manhã da mesma data no horário de Brasília.

Zelenski chegou a Hiroshima no próprio sábado e já se encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Os dois líderes emergentes adotaram, desde o início da guerra, posição de neutralidade em relação a Rússia e Ucrânia e são o principal alvo da presença do ucraniano na cúpula.

Ele já havia solicitado se encontrar com Lula duas semanas atrás, em conversa com o assessor especial Celso Amorim, que visitou Kiev a pedido do presidente brasileiro. Amorim descreveu o diálogo como "positivo, de criação de confiança".