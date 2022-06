Luis Suárez fecha contrato com o River Plate, diz jornalista

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A notícia que o Luis Suárez terá uma nova casa a partir de julho não é novidade. O Atlético de Madrid, da Espanha, comunicou que não renovaria o contrato no mês passado. O novo destino do atacante é a América do Sul, mais precisamente na Argentina, para defender o River Plate, segundo o jornalista Christian Martin, do grupo ESPN.

Oficialmente, o River ainda não se pronunciou sobre a possível contratação. No sábado (25), o técnico Marcelo Gallardo confirmou que há uma negociação para contratar Suárez e conversas pelo atacante colombiano Miguel Borja.

"São possibilidades. Acho que um dos dois vai acontecer claramente. Mas antes disso temos que estar focados no que temos hoje. Se forem contratados, será para enriquecer o elenco e ter outra expectativa", revelou Gallardo após a vitória do River sobre o Lanús.

"[Suárez] é um jogador de elite, que neste momento está se recuperando de uma lesão no joelho. Fizemos a tentativa, ele tem vontade, entusiasmo, é bom. Se ele não tivesse demonstrado entusiasmo, não estaríamos aqui esperando. Será uma decisão e quando for possível veremos se é viável. Não é preciso mentir para às pessoas, nem gerar muito entusiasmo", finalizou.

Suárez era o sonho dos argentinos para a sequência da Libertadores, no entanto, sem fechar a contratação até o dia 25 de junho, data limite da Conmebol, o jogador não poderá jogar as oitavas de final. Com isso, o atacante poderá ser um reforço apenas para as quartas, caso o River passe pelo Vélez Sarsfield.

O clube argentino se mostrou disposto a fazer um esforço financeiro para ter o atacante no elenco. Com a saída de Julián Álvarez para o Manchester City, o River iniciou a busca por um reforço para a posição, e viu em Suárez um 'sonho difícil, mas não impossível'.

Na última temporada, o atacante uruguaio disputou 45 jogos - sendo apenas 26 como titular -,marcou 13 gols e deu duas assistências.