Longe de Gaza, na Cisjordânia ocupada, número de mortos palestinos sobe a 54

Paralelamente, as Forças de Israel afirmaram que suas tropas prenderam 330 palestinos em toda a Cisjordânia desde o último dia 7, sendo que 190 seriam membros do Hamas. Só na noite de sábado (14), 33 terroristas foram presos na região, segundo Tel Aviv.

