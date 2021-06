Lollapalooza Chicago doará ingressos para vacinados contra Covid-19

Cerca de 1.200 ingressos do Lollapalooza Chicago serão doados para as pessoas que já se vacinaram contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo departamento de saúde de Chicago, nos Estados Unidos.

De acordo com o UOL, os ingressos serão distribuídos no dia 26 de junho em postos selecionados. Além disso, a pessoa imunizada receberá um ticket para um dia do festival - que está marcado para ocorrer entre 29 e julho e 1 de agosto.

Todos os locais selecionados irão imunizar as pessoas com a vacina Johnson & Johnson, então os candidatos devem ser maiores de 18 anos. Atualmente estão confirmados no Lollapalooza de Chicago nomes como Foo Fighters, Miley Cyrus, Post Malone, Tyler, the Creator e Journey.

A edição brasileira do festival foi remarcada três vezes e deve ocorrer em março de 2022.