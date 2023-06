Livro que responsabiliza elites europeias por ascensão de Putin será lançado no Brasil

"As elites europeias falharam na sua missão por ganância ou ingenuidade, pelo culto do lucro ou pela religião do conforto", escreve Glucksmann.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Editora Vestígio adquiriu os direitos de publicação do livro "La Grande Confrontation", escrito pelo eurodeputado francês Raphaël Glucksmann. O volume se dedica à guerra da Ucrânia e defende que o conflito ameaça a própria existência da Europa. Seu lançamento no Brasil deve ocorrer até julho deste ano.

