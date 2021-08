Livro identifica encruzilhadas que poderiam ter levado o Afeganistão a desfechos diferentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo dia 31 de agosto, os Estados Unidos devem consumar a sua retirada militar do Afeganistão. Ao anunciar a data (primeiro como 11 de setembro), em abril deste ano, o presidente americano Joe Biden disse que a presença em solo afegão havia alcançado o seu objetivo: garantir que o país não seria mais usado como base para o planejamento de ações terroristas. "Devemos nos concentrar no motivo original de nossa ida ao Afeganistão", disse Biden.

De fato, esse é o saldo positivo, e ainda assim duvidoso, que se pode atribuir a uma guerra que se estendeu por duas décadas. Durante as negociações para a desocupação militar, o movimento islâmico fundamentalista Taleban prometeu não dar guarida a nenhum grupo terrorista —e nada mais.

A ideia de que poderia haver alguma espécie de acomodação dos talebans com o governo de Ashraf Ghani, apoiado pelos americanos, se esfacelou completamente nos últimos 20 dias. Uma a uma, as principais cidades afegãs vêm sendo tomadas pelos mujahedins. Estima-se que a capital, Cabul, possa cair em um mês. Não é certo que uma embaixada dos Estados Unidos vá ser tolerada quando isso acontecer. O propósito de instaurar de forma permanente no Afeganistão um regime simpático ao Ocidente fracassou.

Por que o Taleban está pronto a retomar o controle do país, varrendo com facilidade um regime que, ao longo dos anos, promoveu eleições periódicas, reabriu escolas, instituiu a liberdade de expressão e franqueou às mulheres a educação e a participação política? Essa é a pergunta que o historiador americano Carter Malkasian procura responder no recém-lançado "The American War in Afghanistan" (a guerra americana no Afeganistão).

Primeiro a englobar todo o ciclo da guerra, o livro é excelente. Mais que um especialista na história moderna do Afeganistão, Malkasian assessorou, entre 2014 e 2019, o conselheiro-chefe da coalizão militar encabeçada pelos americanos, o general Joseph Dunford. Isso o pôs em contato com todo tipo de personagem, nos dois lados do conflito, e lhe deu acesso a informações até agora inéditas.

Melkasian avalia com cuidado as decisões políticas e militares dos Estados Unidos. Ele identifica encruzilhadas que poderiam ter levado a história a desfechos diferentes: a decisão do governo Bush de não chamar o Taleban a negociar, logo depois do sucesso inicial da ocupação, em 2001; a hesitação do governo Obama em usar seu recurso mais poderoso, os ataques aéreos, em meio a uma escalada militar que pretendia aniquilar o inimigo; a busca de Donald Trump por uma resolução do conflito antes das eleições de 2020, mesmo sem garantir que haveria alguma espécie de convivência entre o Taleban e o governo afegão depois do fim da ocupação americana.

O autor concorda que a corrupção, o tribalismo e a influência do Paquistão foram fatores determinantes para a ressurgência do Taleban. Ver recursos valiosos desviados e sofrer a violência de senhores da guerra aliados do governo minaram a confiança de muitos afegãos nos "novos tempos". O Paquistão, por sua vez, nunca deixou de dar recursos ao Taleban e deu abrigo a suas lideranças sempre que necessário.

Segundo Melkasian, no entanto, nenhuma explicação será completa ao desprezar a influência da religião e da cultura. Essa é uma parte polêmica, mas não inconvincente, do seu argumento. "O Taleban abraça o islã e o valor da resistência ao ocupante estrangeiro, ambos com raízes profundas na história afegã", diz o autor. Por isso, seus guerreiros teriam razões sólidas para continuar lutando, matar e morrer. Algo que os soldados do governo laico que hoje fogem ou mudam de lado diante dos insurgentes, nunca chegaram a ter.

THE AMERICAN WAR IN AFGHANISTAN

Preço: R$ 125 (ebook)

Autor: Carter Malkasian

Editora: Oxford University Press

Págs.: 576