Líderes mundiais lamentam morte da Rainha Elizabeth 2ª

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao redor do mundo, líderes lamentam a morte da Rainha Elizabeth 2ª, anunciada nesta quinta-feira (8), pelo Palácio de Buckingham, depois do aviso de que ela estava sob cuidados médicos.

Familiares próximos da Rainha haviam sido chamados a Balmoral, na Escócia, onde ela passava o verão. Uma de suas últimas aparições públicas aconteceu dias antes, quando Elizabeth deu posse à nova primeira-ministra britânica, Liz Truss.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de três dias pela morte da soberana. O chefe do Executivo ainda não se manifestou pessoalmente, no entanto.

LIZ TRUSS, PRIMEIRA-MINISTRA DO REINO UNIDO

A rainha Elizabeth 2ª foi a rocha sobre a qual o Reino Unido moderno foi erguido. Nosso país cresceu e floresceu sob seu reinado. Nos dias difíceis que temos à frente, vamos nos unir a nossos amigos por todo o território britânico, a Commonwealth e o mundo para celebrar a extraordinária vida de serviço público que ela levou. Hoje é dia de uma grande perda, mas grande também é o legado da rainha Elizabeth 2ª. Deus salve o rei.

JOE BIDEN, PRESIDENTE DOS EUA

Ela foi a soberana britânica com quem indivíduos de todo o mundo sentiam uma conexão pessoal imediata —fosse ao ouvi-la na rádio quando ela era ainda uma jovem princesa, falando com as crianças do Reino Unido, ou reunidas em torno de suas TVs para assistir sua coroação, ou assistindo ao seu último discurso de Natal ou ao Jubileu de Platina em seus celulares. E ela, por sua vez, dedicou toda a sua a vida a servir seu povo.

EMMANUEL MACRON, PRESIDENTE DA FRANÇA

Sua Majestade a Rainha Elizabeth 2ª incorporou a continuidade e a unidade da nação britânica por mais de 70 anos. Lembro-me dela como uma amiga da França, uma Rainha de bom coração que deixou uma impressão duradoura em seu país e em seu século.

DAVID CAMERON, EX-PRIMEIRO-MINISTRO DO REINO UNIDO (2010-2016)

Não importa o quanto alguém se preparou para um dia desses, não há palavras para expressar de forma adequada o tamanho da perda que nossa nação sentirá.

BORIS JOHNSON, EX-PRIMEIRO-MINISTRO BRITÂNICO (2019-2022)

Ondas após ondas de luto estão passando pelo mundo, de Balmoral - onde estão nossos pensamentos com toda a família real - e indo muito além deste país.

BARACK OBAMA, EX-PRESIDENTE DOS EUA (2009-2017)

Michelle e eu tivemos sorte o suficiente de ter conhecido Sua Majestade, e ela representou muito para nós. Quando apenas começávamos a navegar a vida como presidente e primeira-dama, ela nos recebeu com os braços abertos e uma generosidade extraordinária. Fomos diversas vezes surpreendidos por sua ternura, pela forma como deixava qualquer um à vontade, e como ela exibia seu charme e humor consideráveis mesmo em momentos de muita pompa e circunstância.

GEORGE W. BUSH, EX-PRESIDENTE DOS EUA (2001-2009)

Era uma mulher dotada de grande intelecto, charme e inteligência. Visitar o Palácio de Buckingham e tomar chá com Sua Majestade —e seus corgis—estão entre as memórias que eu e Laura mais apreciamos do Presidência. Rainha Elizabeth liderou a Inglaterra com habilidade em momentos difíceis, contando com a confiança de seu povo e a esperança de um futuro melhor. O mundo se beneficiou de seu jeito determinado, e somos gratos por suas décadas de serviço como soberana. Americanos em particular apareciam sua amizade firme e serena. Laura e eu nos juntamos a nossos cidadãos em enviar nossas condolências sinceras à família real e ao povo britânico."

Como tantos outros, eu e Michelle somos gratos por ter testemunhado a liderança dedicada de Sua Majestade, e reverenciamos seu legado de um serviço público incansável. Nossos pensamentos estão com a sua família e com o povo britânico neste difícil momento.

KARINE JEAN-PIERRE, SECRETÁRIA DE IMPRENSA DA CASA BRANCA

Nossa relação com o povo do Reino Unido ficou cada vez mais forte, e isso é algo que o próprio presidente disse. É um dos nossos aliados mais próximos.

E, novamente, nossos corações vão para o povo do Reino Unido, para a Rainha e para sua família.

JUSTIN TRUDEAU, PRIMEIRO-MINISTRO DO CANADÁ

Ao olharmos para trás, para sua vida e seu reinado, que durou tantas décadas, os canadenses sempre se lembrarão e apreciarão a sabedoria, a compaixão e o calor de Sua Majestade. Nossos pensamentos estão com os membros da família real durante este momento difícil.

NARENDRA MODI, PRIMEIRO-MINISTRO INDIANO

Tive reuniões memoráveis com Sua Majestade durante minhas visitas ao Reino Unido em 2015 e 2018. Nunca me esquecerei de seu calor e gentileza. Durante um dos encontros, ela me mostrou um lenço que ganhou de Mahatma Gandhi de presente de casamento. Sempre guardarei esse gesto.

ABDUL FATAH KHALIL AL-SISI, PRESIDENTE DO EGITO

Condolências à nação britânica pela morte da Rainha Elizabeth 2ª, iremos trabalhar com o Rei Charles 3º para fortalecer as relações entre nossos países.