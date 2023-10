Líder palestino diz a Maduro que ações do Hamas não representam seu povo

Abbas falou por telefone neste domingo com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Na conversa, reiterou suas posições a favor da causa palestina e do direito a um Estado Palestino, com a Jerusalém Oriental como capital.

Segundo ele, a OLP (Organização para Libertação da Palestina) é "a única representante do povo palestino, e não as políticas de qualquer outra organização", conforme a agência de notícias oficial palestina Wafa.

