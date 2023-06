Líder do grupo mercenário Wagner, Prigozhin fala sobre fim do motim na Rússia

Outra situação que desagradou ainda mais os membros do Wagner foi após o Ministério da Defesa da Rússia informar no início de junho que tropas voluntárias e grupos militares privados seriam obrigados a assinar um contrato com o governo.

O motim iniciou após Ministério da Defesa russo não suprir a falta de armamento para as tropas de Prigozhi, mas o revolta se iniciou após um acampamento do Grupo Wagner ser atacado e vários militares terem morrido.

