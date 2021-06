Leoa morre de covid-19 em zoológico da Índia

O site local The Hindu informou que após a confirmação de que a leoa havia contraído a covid-19, os outros animais do recinto receberam diagnóstico positivo para o vírus, apresentando um total de nove resultados positivos diante de apenas dois negativos.

Uma leoa do zoológico de Vandalur morreu vítima da covid-19. O parque indiano teve um surto do vírus que acometeu mais oito felinos.

