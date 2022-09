Leia na íntegra o discurso de proclamação do rei Charles 3º

E ao cumprir a pesada tarefa que me foi confiada e à qual agora dedico o que me resta de minha vida, oro pela orientação e ajuda de Deus todo poderoso."

Aproveito esta oportunidade para confirmar a minha vontade e intenção de continuar a tradição de entregar as receitas hereditárias, incluindo a Crown Estate, ao meu governo em benefício de todos, em troca do Sovereign Grant, que apoia as minhas funções oficiais como chefe de Estado e chefe de nação.

Ao assumir essas responsabilidades, devo me esforçar para seguir o exemplo inspirador que me foi dado ao defender o governo constitucional e buscar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos dessas ilhas, dos reinos e territórios da Commonwealth em todo o mundo.

