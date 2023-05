Leão selvagem mais velho do mundo é morto por agricultores

Loonkiito, um dos leões selvagens mais velho do mundo, foi morto por agricultores no vilarejo de Olkelunyiet, na quarta-feira (10), segundo autoridades do Quênia.

O grupo de conservação Lion Guardian publicou no facebook uma nota sobre o caso. "É com os corações pesados que compartilhamos a notícia do falecimento de Loonkiito (2004 - 2023), o leão macho mais velho do nosso ecossistema e possivelmente na África". O leão tinha 19 anos.

O vilarejo Olkelunyiet onde o leão foi morto faz fronteira com o Parque Nacional Amboseli. Segundo a BBC News, Paul Jinaro, porta-voz do Serviço de Vida Selvagem do Quênia, explicou que o leão era velho e frágil e pode ter entrado na vila em busca de comida.