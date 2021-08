Leão é encontrado na Sibéria com 28 mil anos

Esses dois foram descobertos por pessoas em busca de marfim de mamute no gelo nas margens do rio Semyuelyakh em 2017 e 2018. Um grande número de filhotes indica que esta área da Sibéria é um terreno fértil para os leões das cavernas, e este lugar em particular possui algumas características que o fazem congelar rapidamente, protegendo assim os animais.

Um segundo filhote de leão foi encontrado na mesma caverna a cerca de 15 metros de distância - no entanto, a idade dos dois é muito diferente, com cerca de 15.000 anos de diferença. O outro animal, Boris, tem aproximadamente 43.500 anos.

