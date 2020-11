Le Figaro vê Bolsonaro 'órfão de padrinho' com derrota de Trump nos EUA

O jornal francêsafirma, em reportagem publicada neste domingo, 8, que a derrota do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua tentativa de reeleição deixa o brasileiro Jair Bolsonaro "órfão de padrinho". Em texto assinado pelo correspondente Michel Leclercq, o diário francês lembra o fato de que Bolsonaro não cumprimentou até agora o democrata Joe Biden pela vitória.

Le Figaro diz que assessores do presidente do Brasil comentaram que Bolsonaro considerou o resultado eleitoral nos EUA "uma derrota pessoal, por tanto que se identifica com seu modelo". O diário francês cita o fato de que o político brasileiro já reivindicou o rótulo de "Trump tropical" e a relação entre os dois líderes, que incluiu um jantar na "luxuosa residência na Flórida" do empresário americano. (Equipe AE)