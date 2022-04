Ladrão espanca idosa durante roubo de carro, sofre acidente e morre

Sensibilizados pelo ataque que ela sofreu, e a perda do veículo que ficou destruído com o acidente, vizinhos e a neta da idosa decidiram fazer uma vaquinha para arrecadar recursos para comprar um carro novo para ela, e em apenas um dia, eles arrecadaram US$ 27 mil.

A vítima contou que o suspeito bateu várias vezes em seu rosto até conseguir pegar a chave do carro. Algumas pessoas tentaram impedir a fuga do infrator, mas não conseguiram.

Shirlene Hernandez, de 72 anos, foi espancada e teve seu carro roubado por um criminoso enquanto estava em um posto de combustíveis em San Antonio, no estado do Texas, nos EUA, na última terça-feira (19). Durante a fuga, o suspeito acabou sofrendo um acidente e morreu minutos depois.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.