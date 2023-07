Ladrão anuncia assalto em salão de beleza, mas sai de mãos vazias ao ser esnobado por clientes; vídeo

Desconcertado e incapaz de causar qualquer impacto, o ladrão acabou saindo do salão de mãos vazias, conforme relatado pelo site "Atlanta News First". A polícia está em busca desse criminoso desdenhado, mas até o momento não conseguiu identificá-lo. O suspeito fugiu do local em um sedã prata.

De acordo com o Extra, o ladrão acabou não recebendo muita credibilidade. Surpreendentemente, ninguém parecia se importar com a ação criminosa ocorrendo. Inclusive, uma mulher deixou tranquilamente o estabelecimento durante o ocorrido, sem sofrer ameaças.

Uma cena embaraçosa protagonizada por um ladrão, ocorreu no último dia 3 de julho. O entrou em um salão de beleza localizado em Buchhead, um distrito de Atlanta, na Geórgia, EUA, e anunciou um assalto, exaltando: "Todos deitem no chão! Entreguem todo o dinheiro!", enquanto insinuava ter uma arma escondida, dirigindo-se aos clientes e funcionários presentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.