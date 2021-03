Laboratório em Marte: Perseverance se prepara para colher amostras

A sonda exploradora Perseverance se prepara para começar a coleta de material do solo marciano, informou nesta sexta-feira (12) a agência aeroespacial norte-americana Nasa pelas redes sociais.

Segundo o vídeo demonstrativo publicado pela agência, a sonda exploradora deverá expelir a placa protetora que cobre o sistema de coleta de amostras contido na "barriga" do robô. A Perseverance conta com uma estrutura completa de análise de pedras e de solo, com 43 compartimentos capazes de identificar a composição química das amostras coletadas.

Veja a animação de como será a liberação do laboratório:

I’m getting ready to drop the cover that protects my sampling system. Watch this practice “belly pan” drop from when I was back on Earth: pic.twitter.com/yXkTvVfunF — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 12, 2021

O robô explorador conta também com 5 tubos especiais em seu laboratório interno. Essas estruturas serão responsáveis por checar se as outras amostras coletadas não foram contaminadas por agentes terrestres - como gases expelidos pela sonda ou contaminantes químicos do sistema de propulsão da Perseverance.

Esses tubos serão, futuramente, coletados e retornarão à Terra. Eles ajudarão os cientistas a avaliar com precisão quais amostras são puramente marcianas e quais sofreram qualquer tipo de influência dos sistemas da Perseverance.

Toda a manipulação de tubos e materiais da Perseverance é feita por braços mecânicos. Após coletadas e analisadas, as amostras são hermeticamente lacradas e guardadas para uma futura coleta, em missões futuras ao planeta vermelho.

Missão

A Perseverance chegou a Marte em fevereiro. O robô foi enviado para pesquisar solo e atmosfera do planeta vermelho. Além de avançar nos conhecimentos sobre a geologia de Marte, a missão tem por objetivo procurar sinais de vida antiga no planeta vizinho. Para isso, carrega sete instrumentos com o que há de mais avançado em termos de imagens, análises químicas e de minérios, além de espectrômetros e outras tecnologias. Entre os experimentos que serão conduzidos pela Perseverance está a produção artificial de oxigênio na atmosfera de Marte.