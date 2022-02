Kiev diz ter abatido avião russo; Moscou afirma ter derrubado 3 helicópteros ucranianos

MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Entre as diversas disputas narrativas em curso na invasão russa da Ucrânia, as baixas de lado a lado seguem em alta.

Na manhã desta sexta (25), Kiev disse ter derrubado um avião não identificado russo na região de Tcherkassi.

Já Moscou afirmou ter abatido três helicópteros ucranianos, e acusou Kiev de atirar um míssil contra um navio de carga russo no mar de Azov (porção leste do mar Negro).

O segundo dia da campanha militar russa contra a Ucrânia começou com uma intensificação do cerco à capital do país, Kiev. Forças de Vladimir Putin voltaram a bombardear a cidade, desta vez com efeitos mais claros sobre civis, e se aproximam por dois flancos.

O movimento parece confirmar a hipótese de que a Rússia de fato mira Kiev como seu principal alvo nesta guerra, ainda que haja combates e ataques ocorrendo em quase todas as partes do país -inclusive o oeste, área considerada mais imune devido à sua proximidade da fronteira com a membro da Otan (aliança militar ocidental) Polônia.