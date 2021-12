Kentucky revê número de vítimas e diz que 78 morreram em tornado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado americano do Kentucky confirmou até agora 64 mortos após os tornados que atingiram os Estados Unidos no último fim de semana, afirmou o governador Andy Beshear nesta segunda (13), após estimativas iniciais que falavam em 80 mortos. Assim, o número oficial de vítimas da tragédia no país, incluindo outros estados, é de 78 vítimas até agora.

A revisão se deu após as autoridades do Kentucky confirmarem que o número de mortos em uma fábrica de velas na cidade de Mayfield foi abaixo do esperado.

"Temíamos algo muito, muito pior", disse o governador, citando estimativas que poderiam elevar o total de mortos só no estado para mais de 100. Mas, com o andamento das buscas, as autoridades trabalham com cerca de oito mortos no local. "Rezo para que este número seja preciso", diz. Ainda há desaparecidos: de 110 trabalhadores que estavam na fábrica no momento do tornado, 94 foram encontrados vivos.

O número de mortos ainda pode aumentar com o andamento das buscas. "Pode levar semanas até que tenhamos os números de mortes e da dimensão da destruição", afirmou o governador. Houve vítimas de todas as idades, a mais nova com 5 meses, e a mais velha com 86 anos.

Kentucky foi o estado mais atingido, mas também há registros de 14 mortes em outros estados da região. Em Illinois, seis trabalhadores foram mortos em um galpão da Amazon. No Arkansas, houve dois mortos, um deles em uma casa de repouso. Tennessee e Missouri registraram mais seis mortos.

Na pequena Mayfield, cidade de 10 mil habitantes no sudoeste do Kentucky , o tornado destruiu, além da fábrica de velas, as sedes da polícia e dos bombeiros. Casas foram destruídas e perderam telhados, árvores gigantes arrancadas e placas de rua mutiladas. Mais de 28 mil casas e comércios estão sem energia.

Homens da Guarda Nacional e equipes estaduais estão distribuindo suprimentos e limpando as estradas para abrir caminho para a remoção dos destroços, disse o governador. Equipes de resgate voltaram a vasculhar escombros nesta segunda-feira em busca por mais sobreviventes, o que fica mais difícil com o passar do tempo.

O presidente Joe Biden ainda não visitou o estado após a tragédia, mas, no domingo, decretou estado de emergência, o que abre caminho para distribuir ajuda federal.

A origem da série de tornados veio de um conjunto de temporais formado à noite, que se moveu do Arkansas e Missouri para o Tennessee e Kentucky. Para especialistas, os tornados podem ser parte de um sistema climático que está causando estragos também em outras partes do país.