Keiko Fujimori diz que "vai reconhecer" derrota para Castillo no Peru

"Anuncio que, cumprindo meus compromissos assumidos com todos os peruanos, com [o escritor] Mario Vargas Llosa, com a comunidade internacional, vou reconhecer os resultados porque é o que manda a lei e a Constituição que jurei defender", disse, num pronunciamento.

O júri, após avaliar todas os pedidos de impugnação e apelações do Força Popular, partido de Fujimori, deve declarar vencedor do pleito o esquerdista Pedro Castillo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Mais de 40 dias depois da votação para o segundo turno, a candidata de direita Keiko Fujimori disse, nesta segunda-feira (19), que "vai reconhecer o resultado" da eleição no Peru, depois que for proclamado pelo tribunal eleitoral.

