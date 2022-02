Kátia Abreu diz esperar que Bolsonaro leve mensagem de paz para a Rússia

A crise foi desencadeada depois de o Kremlin mobilizar de 100 mil a 175 mil soldados em zonas próximas às fronteiras com a Ucrânia. Os EUA e aliados da Otan, a aliança militar ocidental, acusam Putin de preparar uma invasão do país vizinho, como fez em 2014, quando anexou a Crimeia.

"Chefes de outros países estão visitando a Rússia, apesar do clima de tensão em relação à Ucrânia. Se, além dos interesses comerciais brasileiros, a visita do chefe de estado estiver focada na busca de alianças para favorecer acordos comerciais mais formais e sólidos, torço pelo êxito", completa.

"Estou sempre do lado da paz e do Brasil. Meu ponto é o meu país. Se não for pedir muito, espero que o presidente brasileiro aproveite a oportunidade da visita para levar uma mensagem de paz. E torço para que prevaleçam as tratativas diplomáticas como deseja a maioria da humanidade", diz a senadora.

