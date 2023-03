Justiça dos EUA indicia Trump criminalmente em caso de atriz pornô

WASHINGTON, EUA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos indiciado por um crime, após decisão desta quinta-feira (30) da Justiça de Nova York.

Em meio a uma pré-campanha à eleição presidencial do ano que vem, o republicano poderá ser detido para que as autoridades façam uma foto sua e colham suas impressões digitais no caso que apura seu envolvimento na compra do silêncio de uma atriz pornô com quem supostamente teve um caso.

O indiciamento sem precedentes aconteceu nesta quinta após dias de especulação e ainda não foi anunciado formalmente, o que deve acontecer na próxima semana, quando ficará claro exatamente por que suspeitas de crime Trump está sendo indiciado. O próprio ex-presidente chegou a escrever em rede social que seria preso na terça-feira da última semana (21), e convocou a militância para protestos em massa, que não se concretizaram.

No caso em questão, Trump teria pago pelo silêncio da atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha de 2016, quando afirmava que teve um caso com o então candidato anos antes. O montante, de US$ 130 mil, foi pago pelo advogado Michael Cohen e reembolsado por Trump no ano seguinte, já na Casa Branca, que registrou a despesa como gasto jurídico. A suspeita da promotoria é de que o gasto se tratou de despesa de campanha não declarada.

Um "grande júri especial" —espécie de júri popular que não tem o poder de condenar ou absolver alguém, mas analisa as provas apresentadas por um promotor e determina se há evidência suficiente para seguir com o processo criminal— considerou que o material apresentado pelo promotor de Manhattan Alvin L. Bragg é robusto o suficiente e que agora Trump deve responder à Justiça.

Uma advogada de Trump também afirmou em redes sociais que já foi informada sobre o indiciamento.

O episódio chamou a atenção por ser, em comparação com as demais investigações judiciais que podem levar Trump ao banco dos réus, um dos mais banais. Diferentes instâncias nos EUA, afinal, investigam a tentativa de fraude no resultado das eleições de 2020, quando perdeu para Joe Biden, sua responsabilidade no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e o fato de ter levado para casa documentos secretos do governo após deixar a Presidência.

O assessor sênior de Trump Jason Miller afirmou à Folha que o caso "é uma caça à bruxas política e Trump é completamente inocente".

Em comunicado nesta quinta, Trump afirmou que o indiciamento "é perseguição política e interferência na eleição no nível mais alto na história" para destruir o movimento trumpista. Ele também dirigiu ataques ao promotor Bragg, como já vinha fazendo há semanas. "Em vez de impedir a onda de crimes sem precedentes que toma conta da cidade de Nova York, ele está fazendo o trabalho sujo de Joe Biden, ignorando os assassinatos, roubos e agressões nos quais ele deveria se concentrar."

Bragg também é o promotor do caso em que as Organizações Trump foram condenadas por um esquema de fraudes fiscais e falsificação de registros em dezembro, em outro processo.

Mesmo com o recente revés, ele não será impedido de concorrer novamente à Casa Branca. Isso porque os EUA não têm uma lei equivalente à Ficha Limpa, por exemplo, que impede no Brasil a candidatura de pessoas que foram condenadas por um órgão colegiado (mais de um juiz), tiveram o mandato cassado ou renunciaram para evitar a cassação.

Os EUA já tiveram um candidato concorrendo de dentro da prisão, Eugene Debs, em 1920, que obteve quase 1 milhão de votos e ficou em terceiro lugar.

A única maneira de tirá-lo da corrida seria caso ele seja condenado por insurreição nas investigações envolvendo o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. A 14ª Emenda da Constituição proíbe de ocupar qualquer cargo civil ou militar em governos federal ou estadual quem "tiver se envolvido em uma insurreição ou rebelião" contra o governo.

Michael Cohen, ex-advogado que testemunhou contra Trump no caso, disse nesta quinta ser bom lembrar do ditado de que ninguém está acima da lei. "Nem mesmo um ex-presidente", completou.

O caso da atriz pornô já havia sido analisado por procuradores federais em 2018, quando todo o escândalo veio à tona, bem como o de outra modelo que teria recebido US$ 150 mil para não revelar uma relação com Trump. Os investigadores consideraram o episódio uma violação das regras de financiamento de campanha, e Cohen se declarou culpado. Procuradores chegaram a escrever que o advogado "agiu em coordenação e sob direção" do então presidente, mas Trump nunca foi processado.

Em 2021, o caso foi retomado por um promotor de Manhattan, Mark Pomerantz, que quis investigar a violação de leis estaduais de Nova York pelas Organizações Trump ao falsificar os registros comerciais da empresa, mas foi abandonado. Agora, foi retomado mais uma vez, pelo promotor Alvin Bragg, o que rendeu o apelido de "caso zumbi".

O indiciamento esquenta a corrida eleitoral e pode aglutinar apoio ao ex-presidente, que já é favorito para obter a indicação do Partido Republicano na eleição à Casa Branca do ano que vem. Ele já disse a aliados que quer transformar o indiciamento em um "espetáculo" e que pretende usar algemas em uma possível detenção, em uma tentativa de obter apoio político.

Nesta quinta, outra pré-candidata, Kari Lake, afirmou chamou a promotoria de Manhattan de "esquerdistas radicais" e afirmou que este é um "momento das trevas na história" dos Estados Unidos.

Ainda não se sabe que impacto terá sobre o principal adversário do ex-presidente, o governador da Flórida Ron DeSantis, que nos últimos dias até condenou a ação em Nova York, mas aproveitou para alfinetar dizendo que tem "problemas de verdade para lidar na Flórida" —o que gerou uma enxurrada de críticas das alas trumpistas do partido.

Por outro lado, há dúvidas sobre o impacto do indiciamento na opinião pública, depois de uma eleição de meio de mandato já considerada ruim para os candidatos radicais republicanos. Uma pesquisa da Universidade Quinnipiac divulgada na quarta (29) apontou que 57% dos americanos consideram que o processo em Manhattan deveria impedir Trump de concorrer de novo, contra 38% afirmaram que rejeitaram essa possibilidade.

O caso da atriz pornô é considerado mais banal do que as outras investigações de que o ex-presidente é alvo e que têm avançado na Justiça e isso foi criticado até do lado democrata. O senador Joe Manchin, o parlamentar mais conservador do partido, condenou o processo ao dizer que "há muitas razões pelas quais Donald Trump não deveria ser presidente dos EUA novamente, mas não se deve permitir que o sistema judicial seja visto basicamente como um peão político."

Em agosto, uma operação de busca e apreensão do FBI, a polícia federal americana, na casa de Trump na Flórida encontrou caixas com mais de 11 mil documentos e fotografias, incluindo 18 classificados de ultrassecretos, 54 secretos e 31 confidenciais, com informações de inteligência sobre países adversários dos EUA como Irã e China. Trump passou a ser investigado, e o caso tem avançado. Procuradores de Washington apresentaram à Justiça provas com anotações, recibos e transcrições de áudio de que o ex-presidente cometeu crimes e deliberadamente passou informações falsas a seus advogados sobre o episódio.

Outra investigação criminal que avança contra Trump é a que apura a tentativa de fraude na Geórgia em 2020, estado onde Biden venceu por margem estreita. Trump ligou para o secretário de Estado local, responsável pelo controle do pleito, e o pressionou expressamente: "Tudo o que quero é isso: encontrar 11.780 votos, um a mais do que temos [de diferença]. Porque nós ganhamos a Geórgia". Houve três contagens de votos que confirmaram a vitória de Biden no estado. No ano passado, um juiz afirmou que as alegações eram não só falsas, como Trump sabia que eram falsas e mesmo assim decidiu mantê-las.

No último dia 20, advogados de Trump pediram à Justiça na Geórgia para anular o relatório final do júri que analisa se as provas são suficientes ou não para indiciar alguém. Os advogados argumentaram que os processos são "confusos, falsos e descaradamente inconstitucionais", e pediram que o promotor do distrito de Fulton, onde fica a capital Atlanta, seja removido do caso.