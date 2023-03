Justiça da Belarus condena líder opositora exilada a 15 anos de prisão

Além dele, outros dois ativistas do Viasna, Valentin Stefanovitch e Vladimir Labkovitch, também foram condenados nesta sexta-feira, com penas de nove e sete anos de cadeia, respectivamente.

Na última sexta, a Justiça da Belarus também condenou o ativista Ales Bialiatski, em outro processo que grupos de direitos humanos afirmam ter claras motivações políticas. Bialiatski, cuja sentença é de dez anos de prisão, foi um dos ganhadores do Nobel da Paz de 2022, dividindo a láurea com uma ONG russa e outra ucraniana —as escolhas foram vistas como uma resposta do comitê norueguês à Guerra da Ucrânia e ao avanço do autoritarismo na órbita da Rússia, de quem a ditadura belarussa é forte aliada.

No poder desde 1994, Lukachenko, apelidado de "o último ditador da Europa" e um forte aliado de Vladimir Putin, já havia sufocado a candidatura de dois outros opositores: prendeu também o ex-banqueiro Viktor Babariko e provocou a fuga do ex-embaixador da Belarus nos Estados Unidos, Valeri Tsepkalo.

