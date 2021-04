Justiça da Alemanha anula controle de preços dos aluguéis em Berlim

Muller, do partido SPD (social-democrata), está no cargo desde 2014. Ele também investiu na compra de edifícios privados, para que a prefeitura os alugasse aos berlinenses a preços mais justos.

Defensor do congelamento, o prefeito de Berlim, Michael Muller, considera que os apartamentos não devem ser encarados como um investimento, como ações ou ouro, mas como um bem social, pois as pessoas vivem neles.

Durante anos, Berlim teve alugueis mais baixos do que em outras capitais europeias, mas houve disparada de preços à medida que mais gente quis viver lá. Os valores dobraram desde 2008, conforme, a cada ano, em média 40 mil pessoas se mudavam para a capital. No entanto, a oferta de moradias não acompanhou a demanda. Estima-se que faltem 200 mil casas na cidade.

Após a sentença, apoiadores do congelamento pediram que o governo federal crie uma lei federal sobre alugueis ou que autorize os governos locais a fazerem isso. No entanto, Peter Altmaier, ministro da Economia, descartou a ideia. Ele defende que a melhor forma de garantir o acesso à moradia é construir mais casas.

As duas empresas, que possuem milhares de unidades para alugar em Berlim, comemoraram a anulação da lei e viram suas ações em bolsa subirem nesta quinta. "A decisão é lógica e o limite aos alugueis não é adequado para resolver os problemas do mercado habitacional de Berlim", disse Rolf Buch, diretor da Vonovia.

As regras também limitaram o valor dos alugueis, a partir de critérios como localização, idade e estado do imóvel. Proprietários que cobravam acima do permitido foram obrigados a baixar os valores, a partir de novembro de 2020. Esta medida beneficiou 300 mil locatários.

