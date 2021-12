Justiça britânica abre caminho para extradição de Assange, em vitória dos EUA

Dezembro/2021: Tribunal de apelação britânico aceita recurso dos EUA e abre as portas para a extradição do australiano; defesa promete recorrer.

Abril/2019: Sucessor de Correa na Presidência, Lenín Moreno, afirma que Assange violou as condições do asilo e o australiano é detido pela polícia britânica, autorizada a entrar na embaixada.

Autoridades dos EUA dizem que mais de cem pessoas foram colocadas em risco após as divulgações do WikiLeaks e cerca de 50 precisaram receber assistência, com algumas fugindo de seus países de origem com seus familiares para se mudar para os EUA ou outro país seguro.

Entre as publicações, havia um vídeo que mostrava helicópteros americanos atirando contra civis no Iraque, em 2007, ataque que matou ao menos dez pessoas em Bagdá, incluindo dois jornalistas da agência Reuters.

Já a defesa de Assange, coordenada pelo ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, alega que as enxutas garantias apresentadas não mudam o fato de o fundador do WikiLeaks correr o risco de se suicidar.

O juiz Timothy Holroyde, que acatou o recurso, disse que estava satisfeito com o pacote de garantias apresentado por Washington, como, por exemplo, a promessa de não manter Assange em uma prisão de segurança máxima no Colorado e a transferência dele para a Austrália para que cumpra a pena caso seja condenado.

Em janeiro, um tribunal de primeira instância havia negado o pedido dos EUA, alegando que Assange corria o risco de se suicidar caso fosse extraditado. A defesa do governo americano, por sua vez, argumentou em outubro que a decisão não havia dado importância a outros relatórios apresentados sobre a saúde mental do australiano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça britânica aceitou nesta sexta-feira (10) recurso do governo dos Estados Unidos para que o australiano Julian Assange, 50, fundador do WikiLeaks, seja extraditado para enfrentar acusações criminais, incluindo violação de uma lei de espionagem e conspiração contra o governo americano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.