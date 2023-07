Julho de 2023 será o mês mais quente em séculos, diz Nasa

O climatologista Gavin Schmidt, chefe do Goddard Institute for Space Studies da Nasa, disse que a tendência de aquecimento é clara e provavelmente continuará nos próximos anos. Ele alertou que o lançamento contínuo de gases de efeito estufa na atmosfera está agravando o problema.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.