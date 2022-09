Juíza investiga perda de dados do celular de homem que atacou Cristina Kirchner

Nesta segunda-feira (5), o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, negou que a Polícia Federal tenha manipulado o celular. O ministro disse ainda que os protocolos de segurança foram cumpridos no dia da tentativa de ataque, mas acrescentou que "a primeira coisa" que fez após o ocorrido foi colocar sua renúncia à disposição do presidente Alberto Fernández.

Confiscado na noite de quinta-feira após a prisão de Sabag Montiel, o celular ficou guardado inicialmente no cofre do tribunal e depois teria sido levado em um carro, sob escolta, para o laboratório da PSA.

A investigação do conteúdo do telefone de Sabag foi ordenada pela Justiça para apurar se ele agiu individualmente ou como parte de uma organização.

Montiel, um brasileiro de 35 anos com antecedentes criminais, foi preso após tentar atirar contra o rosto de Cristina quando ela chegava em casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, na quinta-feira (1º).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A informação de que o celular de Fernando Andrés Sabag Montiel, preso por tentar atirar contra a vice-presidente Cristina Kirchner, teve os dados apagados enquanto estava sob análise da polícia gerou um escândalo na Argentina, com atritos entre duas divisões das forças de segurança e a convocação de peritos pelo tribunal que cuida do caso.

