Juiz diz que Fujimori não pode ser julgado por esterilização de mulheres no Peru

O processo contra Fujimori com relação às esterilizações foi iniciado em 2002, e desde então tem progredido com sobressaltos. A decisão judicial coloca um novo ponto de interrogação sobre seu progresso.

O escândalo das esterilizações teria ocorrido na fase final do governo de Fujimori. Segundo a acusação, pelo menos 270 mil mulheres indígenas teriam sido induzidas a fazerem cirurgias para que não pudessem mais ter filhos, dentro de um programa forçado de redução da natalidade no país andino.

De acordo com o juiz, o julgamento no caso das esterilizações em massa só pode seguir adiante caso autorizado pela Suprema Corte chilena, que foi quem autorizou a extradição há 14 anos.

A justificativa apresentada pelo magistrado Rafael Martinez está no fato de que essa acusação não fez parte do pedido que embasou a extradição de Fujimori do Chile, em 2007.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um juiz peruano decidiu nesta sexta-feira (3) que o ex-ditador Alberto Fujimori não poderá ser julgado pela acusação de ter promovido uma campanha de esterilização em massa de indígenas no período em que esteve no poder, entre 1990 e 2000.

