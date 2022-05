Judeus da Rússia reagem a chanceler e pedem que guerra não toque em feridas do Holocausto

Na terça (3), no entanto, o rabino-chefe russo, Berel Lazar, foi mais enfático. "Não me considero no direito de dar conselhos ao chefe da diplomacia russa, mas seria bom se ele pedisse desculpas aos judeus e admitisse que estava enganado", escreveu Lazar à Jewish Telegraphic Agency. "Acho que então seria possível considerar o incidente resolvido e virar a página."

As falas tentavam justificar a alegação russa de que a Ucrânia está permeada de nazismo e criaram rusgas públicas com o governo de Israel.

