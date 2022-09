Jovem sai em busca de cão perdido e encontra restos mortais da mãe desaparecida em 2017

Nos Estados Unidos uma jovem saiu em busca de seu cachorro que estava perdido, mas acabou encontrado os restos mortais do esqueleto de sua mãe que estava desaparecida desde 2017, segundo a polícia. O caso aconteceu no estado de Ohio, no dia 26 de agosto, de acordo com informações divulgadas pela NBC News.

