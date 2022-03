Jovem esfaqueia homem no pescoço durante sexo; ela foi presa

O relatório aponta que a jovem combinou de se encontrar com a vítima após se conhecerem em um site de relacionamento. Já no quarto, ela vendou os olhos do rapaz, apagou as luzes, e em seguida o esfaqueou no pescoço.

O homem sobreviveu e Nika Nikoubin foi presa. De acordo com o UOL, a jovem disse em depoimento que tentou matar a vítima para se vingar da morte do general iraniano Qasem Soleimani, líder político assassinado durante ataque aos Estados Unidos em 2020.

