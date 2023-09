Jovem é esfaqueado em briga de bar e sobrevive ao ser deixado com faca dentro da barriga

No dia seguinte, o jovem começou a sentir dores no abdômen. Ele foi ao pronto-socorro, onde os médicos fizeram uma radiografia e descobriram a lâmina dentro dele, que por sorte não perfurou nenhum órgão.

Um jovem, de 22 anos, foi esfaqueado no abdômen e a faca quebrou e ficou dentro da barriga dele. O caso aconteceu no último dia 02 no Nepal e foi divulgado na revista científica Cureus, assinada pelo cirurgião Ashish P. Rajbhandari.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.