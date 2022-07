Jovem de 20 anos é sentenciada a ser apedrejada até a morte

Maryam Alsyed Tiyrab de 20 anos, foi condenada a morrer a pedradas por adultério no Sudã. É primeiro caso desse tipo de que se tem conhecimento em uma década.

Segundo o jornal britânico The Guardian, ela foi presa em junho no estado do Nilo Branco. Ela recorre da decisão judicial.

A maioria das sentenças de apedrejamento no país, em geral determinadas contra mulheres, é anulada no tribunal superior. No entanto, ativistas temem que o novo regime do país esteja revertendo os direitos das mulheres.

O último caso conhecido de uma mulher condenada à lapidação por adultério ocorreu no estado de Kordofan do Sul em 2013. A sentença foi anulada.