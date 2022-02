Jornalista russo vencedor do Nobel da Paz diz que é preciso agir contra a guerra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vencedor do prêmio Nobel da Paz de 2021, o jornalista russo Dmitry Muratov, editor-chefe do jornal Novaia Gzeta, condenou os alertas de Vladimir Putin contra a interferência estrangeira e ecoou o pedido do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, para que os russos se oponham à guerra.

