Jornalista que ganhou causa contra Trump por abuso sexual volta a processá-lo

Os jurados tiveram a tarefa de decidir se houve estupro, abuso sexual ou toques à força na ocasião -uma agressão em qualquer uma das hipóteses. Depois, foram provocados a decidir se Trump difamou Carroll ao disparar sua artilharia e afirmar que Carroll inventou as acusações para tentar aumentar as vendas de seu livro e prejudicá-lo politicamente.

Colunista da revista de moda Elle por 26 anos, Carroll trouxe o caso à tona em 2019, quando a New York Magazine publicou um trecho de seu livro de memórias. Na sua versão, ela se encontrou casualmente com Trump na loja Bergdorf Goodman da Quinta Avenida, em Nova York. Naquela época, Trump era um proeminente promotor imobiliário, e ela, uma conhecida jornalista e apresentadora de televisão.

Não foi a primeira vez que Trump ironizou as denúncias feitas pela escritora. Em entrevista ao jornal The Hill, concedida em 2019, afirmou que "ela não é meu tipo".

Carroll abriu processo nesta segunda-feira (22) por supostas novas difamações feitas pelo republicano contra ela durante entrevista à rede americana CNN. Ela pede indenização de US$ 10 milhões (R$ 50 mi) por insultos feitos durante uma sabatina no último dia 10.

