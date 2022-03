Jornalista americano morre em ataque nos arredores de Kiev

Andrey Nebitov, chefe da polícia de Kiev, compartilhou nas redes sociais uma imagem do corpo de Renaud, crachá e passaporte. Outro repórter, Juan Arredondo, ficou ferido no ataque. Em vídeo gravado no hospital, Arredondo disse que ele e Renaud estavam em Irpin para registrar a fuga de ucranianos e foram atacados após passarem por um posto de controle. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

